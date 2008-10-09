Організатора афери "Еліта-центр" Волконського доставили у Київ

Сьогодні у другій половині дня до Києва із Швейцарії за договором про екстрадицію було доставлено літаком одного з головних організаторів столичної квартирної афери "Еліта-центр" Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, літак з ним приземлився в столичному аеропорту "Бориспіль".

Очікується, що після пред’явлення обвинувачення О.ШАХОВА буде доставлено до київського СІЗО або до одного із судів для обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, швейцарські правоохоронні органи затримали О.ВОЛКОНСЬКОГО (справжнє ім`я - Олександр ШАХОВ, 1971 р.н., уродженець м. Кемерово, Росія) наприкінці жовтня 2007 року під час проходження ним паспортного контролю в аеропорту м. Женеви з підробленим ізраїльським паспортом.

Генпрокуратура України підготувала необхідні для екстрадиції О.ВОЛКОНСЬКОГО документи і 25 жовтня 2007 року направила до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації. 30 жовтня 2007 року дані документи були одержані, і розпочався процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 100 млн. дол.