У профспілках порахували, як держава занижує прожитковий мінімум

У профспілках заявляють, що держава занижує рівень соціального забезпечення громадян, оскільки прожитковий мінімум та інші соціальні показники в Україні розраховуються, виходячи із застарілих, а то і радянських нормативів і цін.

Як повідомили УНІАН у Національному форумі профспілок, такими є основні підсумки розслідування, оприлюднені Форумом у Всесвітній день дій «За гідну працю», який відзначався 7 жовтня.

«Розрахунок прожиткового мінімуму ведеться за незрозумілою схемою. Наприклад, він передбачає одне жіноче пальто на 8 років і 2 пари шкарпеток на рік. Уряд використовує подвійні стандарти – всі тарифи, враховані в прожитковому мінімумі, занижено на порядок. Скажімо, застосована в розрахунку вартість квартплати – 22 копійки за кв.м., хоча насправді люди платять 3,66 грн. за кв.м. Так само і з іншими показниками», – сказав голова Національного форуму профспілок Мирослав ЯКІБЧУК.

За його словами, якщо брати до уваги реальні нинішні ціни на продукти в Україні, то, за розрахунками профспілок, мінімальний прожитковий мінімум повинен складати для дітей до 6 років - 1480 грн., (замість декларованих згідно Закону про прожитковий мінімум 557 грн.), для дітей від 6 до 18 років – 1862 грн. (замість декларованих 701 грн.), для працюючих громадян - 1856 грн. (замість декларованих 699 грн.), для осіб, що втратили працездатність – 1320 грн. (замість декларованих 498 грн.), а середній показник прожиткового мінімуму має становити 1660 грн. (замість декларованих 625 грн.).

Так само, якщо виходити з теперішніх українських реалій, мінімальна зарплата має бути 1750 грн, тоді як офіційно вона становить з 1 жовтня 2008 року 545 грн., а з 1 грудня 2009 року має стати 605 грн.

Крім того, зазначив М.ЯКІБЧУК, показники зростання зарплати, які закладені в бюджеті 2008 року і у проекті бюджету-2009, вже зараз не відповідають реальному стану речей. Ці показники не враховують нинішнє зростання інфляції і ВВП. Урядом запланована інфляція на 2009 рік - 9,5%, хоча її реальна цифра, яку прогнозують експерти, – 14% - 16%. Так само зростання ВВП: на думку експертів, воно буде 4-5%, а на час розрахунків уряд вважав, що це буде 6%.

«Це означає, що обман громадян у всеукраїнських масштабах вже офіційно передбачений парламентаріями», - наголосив М.ЯКІБЧУК, закликавши уряд відмовитися від практики «соціального одурювання», якою займалися, фактично, всі українські уряди.