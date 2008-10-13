У Києві включать тепло тоді, коли вже не захочеться вікна відкривати

«Київенерго» планує розпочати основні підключення до опалення при досягненні середньодобової температури повітря 8° і нижче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління АК «Київенерго» Сергій ТІТЕНКО.

«За даними Укргідрометцентру, прогноз погоди, включаючи 17 жовтня, виглядає таким чином: вдень до 19° тепла, а вночі - до 11° тепла. У той же час, нормативні документи, якими ми користуємося, дають нам підставу діяти таким чином: три дні має бути температура середньодобова 8° і нижче, і це підстава для підключення міста відповідно до графіка, узгодженого з КМДА», - сказав він.

При цьому С.ТІТЕНКО зазначив, що, за деякими даними, тепла погода збережеться до початку листопада. «Це не означає, що така погода буде, ми відстежуємо ситуацію, але споживати газ, який стільки коштує, за ситуації, коли будуть відкриті всі вікна, і, може, ніхто нам і подяки не скаже за це, буде необачним і безгосподарним», - сказав С.ТІТЕНКО.

За його словами, компанія вже проводить підключення соціальних об`єктів: підключені всі пологові будинки, стаціонарні лікувальні установи (200 об`єктів), 66 дитячих садків, 30 шкіл.

У той же час він підкреслив, що технічно компанія готова розпочати підключення тепла вже сьогодні. «Зараз необхідне тільки фінансування, щоб не нарощувати борги за газ», - додав він.

За його словами, окрім боргів споживачів і кредитних зобов`язань, перед «Київенерго» також стоїть проблема боргу міської влади. Зокрема, недофінансування з міського бюджету компенсації збитків «Київенерго» від надання послуг з теплопостачання на сьогодні становить 184,3 млн. грн. Борг «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ становить 41,8 млн. грн.

Як сказав С.ТІТЕНКО, існує загроза нарощування боргів за газ. «Якщо ми недоотримаємо гроші – будуть нарощені борги перед НАК «Нафтогаз України» - і він нам не даватиме газ», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - у тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» - 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

50%+1 акція «Київенерго» належить НАК «Енергетична компанія України». 12,73%, які належать Київській міській общині, передані до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем вказаного пакета був КБ "Хрещатик". З червня 2007 року як власник цього пакета виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Крім того, станом на січень 2008 року, 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).