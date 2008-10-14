У львівському храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці знайшли ртуть

Вчора, 13 жовтня, увечері, в приміщенні храму Благовіщення Пресвятої Богородиці на вулиці Пасічній у Львові одна з місцевих парафіянок під час Богослужіння знайшла металеву ртуть в герметично запаяній скляній посудині.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, фахівці оперативної групи МНС України у Львівській області вилучили ртуть з приміщення храму, загрози для населення немає.

Правоохоронці з’ясовують походження небезпечної знахідки.