"Ми повинні в них повірити": Деканоідзе закликала українців підтримувати поліцейських

Про це вона заявила на брифінгу в Дніпрі, який транслював телеканал "112 Україна", щодо затримання підозрюваного у вбивстві двох патрульних.

«Найголовніше, що я хочу сказати... Кожна людина, яка живе в нашій країні, повинна відчути, наскільки професія поліцейського важлива, і наскільки хлопці щодня ризикують своїм життям. Ми повинні в них повірити, обов'язково. І повірити так, щоб вони теж повірили, що за ними стоїть велика сила нашої держави і суспільства», - наголосила Деканоідзе.

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«Підтримуйте поліцейських... Вони ризикують життями, щоб охороняти правопорядок. Це дуже важливо», - підкреслила глава Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали злочинця, який убив патрульних в Дніпрі.

Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла у лікарні на операційному столі.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури.

В результаті оголошеної в місті операції «Перехват» поліція затримала вбивцю. Він зараз перебуває в одній з лікарень Дніпра, куди звернувся за допомогою внаслідок поранення під вигаданим прізвищем. Поліція взяла його під охорону і найближчим часом йому буде оголошено підозру.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі патрульних.

«Злочинність кидає виклик усім нам. Тому маємо цінувати і шанувати подвиг правоохоронців, які, ризикуючи життям, захищають Україну», - зазначив глава держави.

Понеділок, 26 вересня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.