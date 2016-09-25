"Холоднокровно розстріляв": очевидець розповів подробиці трагедії у Дніпрі

Про це розповів водій маршрутки, який своїм авто перегородив шлях вбивці патрульного 25 сентярбя, пише 056.ua.

За словами чоловіка, патрульний сів у службове авто і став по базі перевіряти особистість злочинців. Напарниця патрульного в цей час стояла біля патрульного авто.

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"Мені здається, дівчинка-патрульний розгубилася, злякалася і не стріляла. Той, (зловмисник. - УНІАН) спочатку вистрілив в патрульну. А потім холоднокровно розстріляв поліцейського-хлопця", - сказав водій.

Коли вбивця намагався втекти, Валерій, так представився водій маршрутки, перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмисникові. Нападник відкрив вогонь і по маршрутці.

За його словами, після пострілів по машині, водій маршрутки був змушений розблокувати проїзд.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали злочинця, який убив патрульних в Дніпрі. Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла в лікарні на операційному столі. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. В результаті оголошеної в місті операції «Перехоплення» поліція затримала вбивцю. Він зараз перебуває в одній з лікарень Дніпра, куди звернувся за допомогою внаслідок поранення під вигаданим прізвищем. Поліція взяла його під варту, і найближчим часом йому буде оголошено підозру.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі патрульних. «Злочинність кидає виклик усім нам. Тому маємо цінувати і шанувати подвиг правоохоронців, які, ризикуючи життям, захищають Україну», - зазначив глава держави.

Понеділок, 26 вересня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.