У Миколаївській області чиновник віддав землю померлому 13 років тому чоловіку

12:07, 26 вересня 2016
Суспільство
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На Миколаївщині чиновник Держгеокадастру записав 48,5 га землі на людину, яка померла 13 років тому.

СБУ разоблачила схему хищения земли / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що спецслужби викрили механізм незаконного виведення земельних ділянок з державної форми власності на території одного з районів Миколаївщини.

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«Службовець одного з райвідділів Держгеокадастру провів державну реєстрацію трьох земельних ділянок загальною площею 48,5 гектарів орієнтовною вартістю один млн грн та зареєстрував право постійного користування ними за людиною, яка померла у 2003 році», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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