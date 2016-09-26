НАЗК перевіряє наявність іноземного громадянства у родичів кількох чиновників

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку інформації щодо фактів, викладених у сюжеті «ТСН. Тиждень» від 25 вересня цього року, відносно наявності громадянства інших держав у членів родин окремих осіб, які подали майнові декларації до Єдиного державного реєстру декларацій", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у Нацагенстві, мова йде про внесені до реєстру дані щодо належності членів родин декларантів до громадянства Республіки Вануату. "Перевіряється інформація відносно Я.В. Мосейка, А.В. Колесника, Є.В. Літвінова та інших", - заявили у НАЗК.

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Про результати перевірки буде повідомлено після її завершення.

Також у повідомленні зазначається, що з моменту свого запуску 15 серпня Національне агентство здійснює постійний моніторинг засобів масової інформації з метою виявлення фактів корупції чи незаконного збагачення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, у сюжеті ТСН. Тиждень, зокрема, йшлося, що громадянками Вануату, відповідно до відомостей в електронній базі декларацій українських чиновників, значаться дружина колишнього заступника голови Вищого спеціалізованого суду Євгена Літвінова, дві доньки судді Пологівського районного суду на Запоріжжі Якова Мосейка, а також дружина голови Смілянської райдержадміністрації на Черкащині Андрія Колесника.