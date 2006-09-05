Пинзеник заявляє, що Азаров валить бюджет

Нове керівництво Міністерства фінансів України «підганяє план під фактичне виконання» бюджету. Таку заяву зробив екс-міністр фінансів, голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК, повідомляє прес-служба партії.

«План доходів бюджету за серпень «виконано» шляхом зменшення плану, - зазначає В.ПИНЗЕНИК. - Цифра плану доходів на серпень і січень-серпень цього року не відповідає розпису доходів, затверджених на початку року».

Так, за інформацією екс-міністра, план доходів на серпень 2006 року становив 10 млрд. 909 млн. грн. і 60 млрд. 956 млн. грн. - на січень-серпень. «За фактом надходжень до держбюджету за останній місяць ці цифри «відкориговані» у бік зменшення», - стверджує В.ПИНЗЕНИК.

Окрім цього, голова ПРП зазначає, що за серпень ц.р. істотно збільшилися суми невідшкодованого ПДВ. Він нагадав, що ці кошти не повинні враховуватися в доходи бюджету, а повинні бути повернені суб`єктам господарювання.

«Вперше з початку 2006 року план з доходів загального фонду державного бюджету з урахуванням боргу з ПДВ не виконано», - зазначив В.ПИНЗЕНИК. Він нагадав, що всі попередні місяці 2006 року доходи бюджету наростаючим підсумком перевищували планові показники.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, надходження (з офіційними трансфертами) до загального фонду Державного бюджету за січень-серпень ц.р. становили 61,5 млрд. грн. або 101,3% плану (більше плану на 0,77 млрд. грн.).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», з урахуванням внесених змін, дохідна частина Держбюджету України затверджена в обсягу 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходи загального фонду - 96 млрд. 564,4 млн. грн. і спеціального фонду - 29 млрд. 220,7 млн. грн.