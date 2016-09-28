Одесит більше 9 років отримував пенсію за свого померлого брата

Прокуратура Суворовського району направила до суду обвинувальний акт стосовно одесита, який підозрюється в шахрайстві, вчиненому у великому розмірі (ч. 3 ст. 190 КК України), повідомляє Думская.net.

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"За даними прес-служби обласної прокуратури, слідство встановило, що чоловік більше 9 років використовував паспорт та банківську картку свого померлого брата для отримання пенсії", - йдеться в повідомленні.

Розкрити аферу вдалося тільки після того, як в лютому цього року підозрюваний надав неправдиві пояснення працівникам пенсійного фонду України, що його брат знаходиться на лікуванні у Києві.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків розміром близько 160 тисяч.