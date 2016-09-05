В Одесі викрили шлюбного афериста, який виманив у 20 жінок понад $150 тисяч

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, жертвами зловмисника стали жительки Київської, Кіровоградської та Одеської областей.

Затриманий 45-річний уродженець одного з сіл Львівської області, готуючись до чергового шахрайства, позичав у товариша значну суму грошей, орендував елітний автомобіль VIP-класу й вирушав на пошуки жертв до дорогих ресторанів. За одягом і поведінкою він обирав для знайомств забезпечених жінок віком до 30 років.

За вигаданою легендою, зловмисник відрекомендовувався успішним бізнесменом, який нібито володів елітними автосалоном і був оптовим продавцем побутової хімії. Для більшої правдоподібності він вів розмови про майбутнє одруження з жертвою, придбання будинку в Італії й переїзд туди на постійне проживання. Термін його залицяння тривав приблизно місяць, а, увійшовши в довіру до дівчат, їхніх сімей та найближчих друзів, ошукував їх.

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Зокрема, повідомляв «нареченій» про раптово виниклу проблему з державними установами та необхідністю дати хабара. Жінка відразу погоджувалася допомогти й віддавала «нареченому» потрібну суму. Потім він обдзвонював її батьків, родичів і навіть друзів батьків, які, розраховуючи на його порядність, також давали гроші.

«Поліцейські встановили, що свою злочинну діяльність чоловік почав ще навесні 2010 року. За цей час він ошукав 20 українок на загальну суму понад 150 тис. доларів», - уточнили у відділі.

Крім того, досі оперативникам поліції продовжують надходити заяви жінок про скоєні стосовно них шахрайства.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

«Якщо закохані дівчата просто так віддавали свої гроші, то їхні родичі вимагали розписку про отримання фінансів, на що зловмисник із легкістю погоджувався, адже паспорт, за яким він позичав гроші, був недійсним», - додали у відділі комунікацій.

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Встановлено, що правопорушник із метою ухилення від відповідальності, самостійно виправив рік свого народження – зменшив вік на 5 років.

Наразі вирішується питання про внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Минулого тижня зловмисника затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне шлюбному аферисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.