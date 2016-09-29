У Херсоні на хабарі затримано віце-мера міста і чиновника міськради

09:41, 29 вересня 2016
Суспільство
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У Херсоні увечері 28 вересня були затримані в.о. заступника міського голови Аркадій Підлісний та заступник начальника міськдепартаменту ЖКГ Віктор Трамбовецький.

У мерії повідомляють, що Підлісний та Трамбовецький зараз перебувають у слідчому ізоляторі / visnik.ks.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської міськради, за фактом корупційної діяльності Підлісного розслідування проводить управління СБУ в Херсонській області спільно з обласною прокуратурою.

Встановлено, що неправомірну вигоду від керівника ТОВ "Будмікс-Південь" Олексія Рибакова Підлісний отримував через посередника - заступника начальника міського департаменту ЖКГ Віктора Трамбовецького.

За допуск ТОВ "Будмікс-Південь" до виконання робіт на об'єктах Херсонської міськради чиновники вимагали 81 тис. грн.

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Підлісний та Трамбовецький зараз перебувають у слідчому ізоляторі, повідомила прес-служба мерії Херсона.

Відомості щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання посадовими особами Херсонської міської ради неправомірної вигоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України.

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