У Херсоні на хабарі затримано віце-мера міста і чиновника міськради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської міськради, за фактом корупційної діяльності Підлісного розслідування проводить управління СБУ в Херсонській області спільно з обласною прокуратурою.

Встановлено, що неправомірну вигоду від керівника ТОВ "Будмікс-Південь" Олексія Рибакова Підлісний отримував через посередника - заступника начальника міського департаменту ЖКГ Віктора Трамбовецького.

За допуск ТОВ "Будмікс-Південь" до виконання робіт на об'єктах Херсонської міськради чиновники вимагали 81 тис. грн.

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Підлісний та Трамбовецький зараз перебувають у слідчому ізоляторі, повідомила прес-служба мерії Херсона.

Відомості щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання посадовими особами Херсонської міської ради неправомірної вигоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України.