Порошенко привітав українську громаду Польщі зі 150-ю річницею з дня народження Грушевського

Президент України Петро Порошенко привітав Українське товариство Холмщини з нагоди 150-ї річниці з дня народження Михайла Грушевського.

Як йдеться у повідомленні прес-служби президента, сьогодні "світ відзначає 150-ту річницю з дня народження великого українця, символу української нації у XX столітті Михайла Грушевського - вченого світового рівня, творча спадщина якого вражає своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю та фундаментальністю".

Читайте такожПрезидент з нагоди Дня Соборності нагородив видатних українців, серед яких Вакарчук

"У ці вересневі дні, коли усі українські громади проводять урочисті заходи з нагоди ювілею Грушевського, дозвольте мені щиро подякувати вам за самовіддану і подвижницьку працю, спрямовану на зміцнення міжнародного авторитету України, за небайдужість до української історії і культури, збереження власної ідентичності та національних традицій.

Нехай у ваших планах і надалі буде багато амбітних проектів, які презентуватимуть розмаїття української культури, сприятимуть духовному збагаченню та збереженню історичної пам’яті українців на теренах Польщі.

Хочу побажати усім представникам української громади Польщі творчої енергії, натхнення та успіхів у подальшій роботі", - йдеться у вітанні.

Як зазначається у повідомленні, Грушевський - це епоха українського національно-державного відродження. Він був одним із перших українських науковців, який не лише дослідив історію України від найдавніших часів, але й довів право України на державність.