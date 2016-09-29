Конфлікт між ГПУ і НАБУ: Грицак запевнив, що розслідування йде достатньо ефективно

"Мабуть, сьогодні некоректно відповідати на це питання. Скажу так - справа розслідується досить ефективно", - заявив Грицак, передає 112 Україна.

За його словами, слідчі СБУ пропонують відсторонити фігурантів справи з обох сторін від виконання обов'язків, щоб вони не могли чинити тиск на слідство.

"За результатами розслідування буде звітувати наше слідство", - підкреслив глава СБУ.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко передав розслідування всіх правопорушень в ході конфлікту ГПУ і НАБУ Службі безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня співробітники департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки незаконно затримали і впродовж 11 годин без складання протоколів затримання утримували в ньому двох співробітників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро. Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поряд з зазначеним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках декількох кримінальних проваджень. Затримані співробітники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їхніми словами, в цьому брав участь особисто голова департаменту Дмитро Сус.

22 вересня ще один співробітник цього департаменту був затриманий за підозрою в заволодінні талонами на пальне при обшуку.