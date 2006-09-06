Злочинна група у Донецьку за півроку ”відмила” понад 100 млн. грн.

У Донецьку припинено діяльність організованої злочинної групи з 12 осіб, які за півроку "відмили" більш як 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків із громадськістю головного облуправління міліції, члени ОЗГ зареєстрували в Донецьку десяток фірм, які використовували для надання послуг із "відмивання грошей". Від кожної протизаконної операції зловмисники одержували 3-4% перерахованих сум. Отримані незаконним шляхом гроші ділки вкладали в легальний бізнес, на придбання автомобілів і нерухомості.

В результаті проведеної операції співробітники міліції затримали одного з членів ОЗГ, коли той перевозив більш як півмільйона гривень готівкою, документи прикриття і печатку.

В результаті проведених обшуків оперативники вилучили документи, що є речовими доказами злочинної діяльності групи.

Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за фактами фіктивного підприємництва, а також легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

На особисте майно і банківські рахунки членів ОЗГ накладені арешти на суму, що перевищує 1 млн. грн. Ведеться слідство.