У Крижопільському виправному центрі співробітники систематично б’ють засуджених – омбудсмен

Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це стало відомо під час відвідування виправного центру моніторами Національного превентивного механізму.

«Засуджені скаржились на неправомірні дії з боку адміністрації, зокрема, приховування виробничих травм, систематичне побиття, примусову та неоплачувану працю, відсутність медичної допомоги», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожНаслідки бунту в Ірпінській колонії: керівництво закладу відсторонили від роботи

Моніторингова група виявила, що в одній із камер дисциплінарного ізолятора утримувався засуджений, який намагався покінчити життя самогубством. Він сказав правозахисникам, що намагався накласти на себе руки, тому що постійно боїться фізичної розправи з боку адміністрації колонії.

Учасники моніторингового візиту зробили фотознімки із наявними тілесними ушкодженнями, а також отримали фотознімки від ув’язнених, які зафіксували сліди побиття.

Про факти жорстокого поводження персоналу Крижопільського виправного центру №113 поінформована прокуратура Вінницької області, наразі очікуються результати розслідування та перевірок, додали у омбудсмана.