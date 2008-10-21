Урочистий старт першої всеукраїнської кампанії «Новий український споживач»

23 жовтня о 11-30 відбудеться урочистий запуск першої всеукраїнської інформаційно-просвітницької соціальної кампанії «Новий український споживач» в рамках проекту, що фінансується Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН «Спільнота Споживачів та Громадські Об’єднання».

Під час події пройде прес-конференція за участі Лаури Гараньяні, керівника Управління програм технічної допомоги в Україні Представництва Європейської Комісії в Україні; Йоанни Казани-Вишньовецької, заступника постійного представника Програми розвитку ООН в Україні та Клавдії Максименко, менеджера проекту «Спільнота Споживачів та Громадські Об’єднання». Також відбудеться презентація інтерактивної віртуальної Книги Скарг на Порталі Споживача («Укрінформ», вул.. Б. Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: 253-67-05, 253-67-32 до 17-00 22 жовтня.