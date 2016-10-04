На Одещині виявлено цех із виробництва контрафактного алкоголю елітних марок

Як повідомив УНІАН керівник сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко, 3 жовтня цех, в якому масово вироблялися підробки елітних алкогольних напоїв, викрили оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби разом із представниками прокуратури та Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці провели одночасні обшуки за дев'ятьма адресами в одному з селищ Великомихайлівського району області, а також в Одесі.

«Правопорушники спеціалізувалися на виготовленні підробок на горілку «Абсолют», «Кристал», «Патріот», «Фінляндія», віскі «Чівас» і «Джек Деніелс», коньяку «Курвуазьє» та ін. Розповсюдження і збут товару відбувалися через Інтернет», - повідомили у секторі.

Всього правоохоронці виявили та вилучили 538 літрів фальсифікату.

Крім спиртного, упаковок і обладнання, в одному з приміщень було також виявлено більш як 1 тис. патронів калібру 5,45 АК-74.

Слідчі дії тривають.