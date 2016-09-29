На Сумщині податківці вилучили майже тонну контрафактного алкоголю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в Сумській області, за інформацією першого заступника начальника ГУ ДФС в області Андрія Павлуна, у зв’язку з випадками отруєння неякісними алкогольними напоями робочі групи з відпрацювання ринку обігу алкогольних напоїв та спирту працюють у посиленому режимі.

Згідно із повідомленням, оперативники податкової міліції встановили, що з метою доставки незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів зловмисники використовували службу експрес-доставки.

Читайте такожДонеччина: 5 людей померли, отруївшись сурогатним алкоголем, ще один чоловік - у реанімації

У рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків) КК України, під процесуальним керівництвом прокуратури області працівники ДФС 28 вересня провели обшук складського терміналу компанії-поштового перевізника.

Читайте такожВ інтернеті у вільному доступі українцям продають контрабандний та неякісний алкоголь

«Під час обшуку виявлено майже тонну фальсифікованих горілчаних виробів, розлитих у 10-літрові ящики «beg-in-box» без акцизних марок, загальною орієнтованою вартістю понад 100 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом цього року працівники податкової міліції Сумщини вилучили з незаконного обігу понад 10,6 т фальсифікованого алкоголю, а також понад 72,5 т спирту для його виготовлення.