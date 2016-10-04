Фейгін: тортури до Сущенка не застосовувалися, однак чинився тиск

Водночас, щодо нього чинили психологічний тиск, заявив в ефірі Громадського адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"На нього тиснули психологічно, але ніяких незаконних методів, в плані тортур, до нього не застосовували. Йому дійсно пропонували підписати явку з повинною, тобто піти на угоду зі слідством. Але він цього не зробив. Тому ФСБ не змогла надати жодних доказів його провини, бо у них їх просто немає", – сказав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".