РФ розгорнула на окупованому Донбасі вербувальні пункти для участі в боях у Сирії - розвідка

11:35, 05 жовтня 2016
Суспільство
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На тимчасово окупованих територіях Донбасу РФ розгорнула мережу вербувальних пунктів для участі в бойових діях у Сирії.

Бойовики на Донбасі, ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Росія посилює залучення приватних військових компаній до участі у бойових діях в Сирії. З цією метою на окупованих територіях Донбасу розгорнута мережа вербувальних пунктів», - йдеться в повідомленні.

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У розвідці наголошують, що, за умовами контракту, життя росіян під час смертельного туру до Сирії цінується у декілька тисяч доларів США на місяць.

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