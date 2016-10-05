РФ розгорнула на окупованому Донбасі вербувальні пункти для участі в боях у Сирії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Росія посилює залучення приватних військових компаній до участі у бойових діях в Сирії. З цією метою на окупованих територіях Донбасу розгорнута мережа вербувальних пунктів», - йдеться в повідомленні.

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У розвідці наголошують, що, за умовами контракту, життя росіян під час смертельного туру до Сирії цінується у декілька тисяч доларів США на місяць.