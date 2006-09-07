Росія відновить поставки українського м`яса

Російська Федерація відновить поставки української м`ясомолочної продукції протягом місяця. Про це заявив міністр сільського господарства РФ Олексій Гордєєв за підсумками переговорів 6 вересня у Москві зі своїм українським колегою Юрієм Мельником.

«Протягом двох тижнів Росія направить до України фахівців, які проінспектують українські підприємства. Сподіваюся, що упродовж місяця це питання остаточно вирішимо», - сказав Гордєєв. Він також відзначив, що побачив «розуміння з боку української сторони і бажання вирішити ці проблеми». Російські інспектори перевірять більше 40 підприємств.

За словами Юрія Мельника, Україна забезпечить жорсткий контроль за якістю м`ясомолочної продукції. При цьому під час переговорів політична складова проблеми не обговорювалася.

У складі української делегації з Юрієм Мельником у переговорах брали участь колишній і нинішній головні ветеринарні лікарі Петро Вербицький та Іван Бісюк, а також директор департаменту зовнішньоекономічної співпраці Мінагрополітіки Михайло Руденко.

Нагадаємо, Росія заборонила імпорт продукції тваринництва з України з 20 січня цього року через претензії до ветеринарного контролю за її якістю. Обсяги постачань продукції тваринництва з України оцінюються в $600 млн. в рік.

Обком з посиланням на "Дело"