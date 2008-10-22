Ющенко: стабільність гривні - пріоритет держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що забезпечення стабільності національної валюти залишається одним із пріоритетів держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв`ю провідним іноземним радіостанціям – Бі-Бі-Сі, «Свобода», «Німецька хвиля», «Радіо Франс».

Серед головних тем розмови – антикризовий план зі стабілізації національної економіки та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи; організація та проведення позачергових парламентських виборів та перспективи створення у новій Верховній Раді ефективної коаліції; газові переговори з Росією.

У контексті основних антикризових напрямків Президент, зокрема, відзначив важливість забезпечення державних і корпоративних фінансових зобов`язань за зовнішніми запозиченнями.

«Коли ми говоримо сьогодні про політику обслуговування зовнішнього боргу – це один із основних предметів спілкування з МВФ, тому що нам треба зберегти рівень валютних резервів», – сказав він, нагадавши, що наразі корпоративні короткотермінові борги української сторони складають близько 28 млрд. доларів. Глава держави оцінив хід переговорів з Міжнародним валютним фондом як «дуже інтенсивний», зокрема відзначивши свої консультації з представниками фонду, а також зустрічі з ними міністра фінансів та голови Національного банку України.

Говорячи про актуальність питання стабілізації національної валюти та ведення чіткої і прогнозованої курсової політики, Президент підкреслив: «Ми повинні всі розуміти – стабільна гривня, її стабільний курс – це одна з невід`ємних частин обслуговування нашого корпоративного боргу суб`єктами господарювання зокрема. Ні одна економіка не обслужить зовнішні зобов`язання, якщо курс втратить свою стабільність», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Ніхто не буде курсом забавлятися. Нам тільки треба перевести механізм курсоутворення до тих параметрів, інструментів, які б були зрозумілі людям, – що у нас ціна на гривню є одна, а не дві чи три», – сказав Президент.

Глава держави нагадав, що, за оцінками міжнародних фахівців, для світової економіки 2009 рік буде роком рецесії та подолання наслідків фінансової кризи.

«Тому коли ми говоримо про планування 2009 року в Україні, воно має бути жорстким, чітким, ясним. Ми не повинні забавлятися у різного роду соціальний чи якийсь інший популізм – ми повинні жити по коштах, раціонально, кожна копійка має витрачатися набагато більш продумано. Це основний висновок, який можна зробити з того, що зараз відбувається у стінах і уряду, і Нацбанку. Як Президент я всіляко спонукаю один і другий інститут до того, щоб ми навчилися говорити одним голосом», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.