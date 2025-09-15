Інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі показав, що можливості країн Європи щодо захисту від подібних атак "потрібно дуже швидко нарощувати".

Євросоюз у прикордонних з РФ державах-членах НАТО планує будувати "антидронну стіну" (Drone Wall) і до проєкту залучать Україну.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. "Однією з нещодавніх дуже чітких вимог... була так звана стіна проти дронів. У прикордонних країнах нам потрібно створити "стіну проти дронів" разом з Україною та включити Україну до цього проєкту", - сказав він.

За словами Кубілюса, інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі показав, що можливості країн Європи щодо захисту від подібних атак "потрібно дуже швидко нарощувати".

"Ми будемо співпрацювати з Україною у розробці цього дуже важливого проєкту", - підкреслив єврокомісар.

Також, на думку Кубілюса, ЄС повинен навчитися на прикладі нової системи оборонних закупівель в Україні.

"Ми можемо повчитися в України. Коли я дивлюся на ваші показники оборонної промисловості, у 2022 році, коли почалася війна, український військово-промисловий комплекс міг щорічно виробляти зброю на суму мільярд євро, а тепер ви виробляєте зброю на суму 35 млрд євро. Це означає 35-кратне збільшення. Європі не потрібне 35-кратне збільшення, але принаймні нам потрібно зрозуміти та навчитися, як нарощувати наші потужності, що нам слід дерегулювати, і як нам швидше ухвалювати рішення", - сказав він.

За словами єврокомісара, наприклад для реалізації проєкту антидронної стіни, ЄС потрібно навчитися в України не лише виробляти конкретні типи дронів, зокрема далекобійні, а важливо навчитися створювати цілу "екосистему" навколо, щоб використовувати ці дрони найефективніше.

Кубілюс нагадав і про реформи в українській системі оборонних закупівель, які дозволили підрозділам Сил оборони та безпеки самим для себе замовляти дрони, закуповувати їх досить швидко.

"В Європі, якщо уряд вирішить закуповувати дрони, це може зайняти два роки. Тож, безумовно, за обставин, з якими ви стикаєтеся, захищаючись від агресії, це було б абсолютно неприйнятно", - зазначив єврокомісар.

За його словами, саме тому цього літа за участі першого віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова почалась робота над створенням нової платформи Brave Tech EU.

"Brave походить від Brave 1(онлайн-платформа, що об’єднує українських військових і розробників для інтеграції інноваційних рішень у сфері оборонних технологій до Сил безпеки та оборони України), тоді як Tech та EU говорять самі за себе. Ми бачимо, що платформа вигідна обом сторонам. Вона буде використовуватися європейськими та українськими стартаперами, невеликими гравцями оборонної промисловості, щоб об'єднуватися для розроблення нових проєктів, випробовувати свою зброю на передовій, а також для того, щоб європейці могли вивчити екосистему, яку ви створили в Україні", - пояснив Кубілюс.

Атака російських дронів на Польщу

Як повідомляв УНІАН, після масованого прильоту російський дронів у повітряний простір Польщі, Україна запропонувала польській стороні допомогу у навчанні по протидії ворожим безпілотникам.

Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський повідомив в інтерв'ю британській газеті The Guardian, що Польські військові навчатимуться в українських колег протидії безпілотникам РФ у навчальному центрі НАТО на території Польщі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, українські військові повинні навчатись вдома, оскільки тих наших людей, які повертаються з навчань за кордоном, доводиться перенавчати. Він пояснив, що в цій війні все швидко змінюється і постійно з’являється багато нових технологій.

