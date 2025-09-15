Розмір підвищення буде визначено рішенням уряду.

Кабінет міністрів пропонує у проєкті бюджету на 2026 рік збільшити видатки на пенсійне забезпечення, передбачивши індексацію пенсій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, видатки на пенсійне забезпечення наступного року зростуть на 123,4 мільярди гривень та перевищать 1 трильйон гривень.

Прем’єрка додала, що наступного року планується провести індексацію пенсій. Конкретний розмір індексації пенсій буде визначено урядовою постановою після ухвалення парламентом та підписання президентом державного бюджету на наступний рік.

Як зазначили на сайті Міністерства фінансів, індексація буде проведена з 1 березня 2026 року.

У 2025 році розмір індексації пенсій становив 11,5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2026 році розмір мінімальної пенсії планують підвищити до 2564 гривень. Це передбачено схваленою урядом бюджетною декларацією.

Як зазначили на порталі відкритих даних Opendatabot, кожен третій пенсіонер в Україні наразі отримує пенсію менше трьох тисяч гривень.

Найвищі ж пенсії в Україні отримують судді та прокурори. За даними голови комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, у середньому судді-пенсіонери отримують 107 тисяч гривень.

Разом з тим, урядовці планують оновити підхід до індексації пенсій. У липні стало відомо, що Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який передбачає єдиний формат індексації пенсій. Йдеться про те, що обраховані пенсії будуть індексуватися з рівнем інфляції за єдиними стандартами і правилами.

