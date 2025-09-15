Ворог розвивається, але і Україна не стоїть на місці, зауважив заступник керівника ОП.

В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати реактивні "Шахеди". Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

В коментарі Новини.LIVE він зауважив, що різні моделі перехоплювачів мають різну ефективність. За його словами, на це впливає дуже багато факторів – від моделі дрона до навченості екіпажів і погодних умов.

"Ми намагаємося вибудувати оптимальну систему на різних рубежах, на різних висотах для того, щоби в кінцевому рахунку ефективно справлятися з усіма масованими загрозами з повітря зі сторони Російської Федерації", – акцентував Паліса.

На запитання про протидію реактивним "Шахедам" ворога, заступник керівника ОП відповів так:

"У нас є дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "Шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо. У нас іншого варіанту немає".

Реактивні "Шахеди"

Не так давно в ЗМІ почала ширитися інформація про те, що російські окупаційні війська почали використовувати під час атак по Україні "Шахеди" на реактивних двигунах. Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський пояснював, що вони нічим не відрізняються від звичайних "Шахедів", за винятком двигуна та вищої швидкості.

За його словами, реактивному "Шахеду" можна протидіяти літаком F-16 та артилерійською гарматою.

