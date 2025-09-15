Рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів, кажуть джерела у Силах оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників у Силах оборони. Як зазначає видання, обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень-два тому.

Співрозмовники УП пояснюють, що такі рішення головкома пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів. Зокрема, 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

Водночас 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що уперше росіянам вдалося окупувати два населені пункти на Дніпропетровщині – Запорізьке та Новогеоргіївку, що поруч із кордоном Запорізької та Донецької областей відповідно.

Генеральний штаб Збройних сил України спростував це, заявивши, що інформація про окупацію росіянами цих населених пунктів не відповідає дійсності.

За словами речника Генштабу майора Андрія Ковальова, російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) намагалися проникнути на територію Дніпропетровської області, але їх виявляють та знищують.

