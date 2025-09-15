Цей населений пункт перебуває в смузі відповідальності 1-го армійського корпусу Національної гвардії України.

Українські захисники звільнили населений пункт Панківка Донецької області. Про це повідомили в телеграм-каналі 225-го окремого штурмового полку.

"У ході наступальних дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк силами 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь", звільнено населений пункт Панківка Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей населений пункт перебуває в смузі відповідальності 1-го армійського корпусу Національної гвардії України.

У 225-му ОШП також показали, де знаходиться звільнена Панківка:

Зараз інтенсивно триває робота з оборони Купʼянська Харківської області. Про це сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, у короткостроковій перспективі ворог не може повністю окупувати цей населений пункт.

Тим часом російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти скинули бомби на на будинки у Краматорську Донецької області. Поранень зазнали 15 людей.

Крім того, росіяни вдарили по людях, які збирали врожай на Сумщині. Поранено 12 осіб.

