Урядовці очікують, що у 2026 році працюючі українці у середньому зароблятимуть понад 30 тисяч гривень.

Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень. Железняк не уточнює, про який саме прожитковий мінімум йдеться, але, найімовірніше, це прожитковий мінімум для працездатних осіб, розмір якого у нинішньому році складає 3028 гривень.

Крім цього урядовці прогнозують, що у 2026 році, середня заробітна плата українців перевищить 30 тисяч гривень, тобто зросте на 4146 гривень у порівнянні з прогнозним показником 2025 року.

Відео дня

Проєкт бюджету на 2026 рік

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня схвалив проєкт бюджету на 2026 рік. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн гривень (що на 415 млрд гривень більше від цьогорічних), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (плюс 446,8 млрд грн). Найбільше урядовці у 2026 році пропонують витратити на оборону.

При цьому дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% від ВВП, що майже на 4% менше показника нинішнього року. Разом з тим, в разі ухвалення головного фінансового документу в нинішній редакції, Україні буде потрібно понад 2 трильйони гривень фінансової допомоги від партнерів.

Разом з тим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки урядовці підготували два сценарії військових видатків. Перший сценарій передбачає припинення вогню у 2026 році. В такому разі оборонні видатки становитимуть 1,817 трлн гривень. Якщо ж досягти припинення вогню не вийде, то оборонні видатки становитимуть 2,6 трильйона гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: