Оновлення системи буде доступне для понад 60 пристроїв корейського бренду.

Після довгих місяців тестування Samsung почала розсилку стабільної версії One UI 8 (Android 16) на пристроях Galaxy. Водночас був опублікований офіційний графік поширення прошивки для різних моделей смартфонів і планшетів.

У першу хвилю оновлюваних апаратів потрапили флагмани Galaxy S25. Поки One UI 8 почали розгортати тільки в Південній Кореї. Випуск в інших країнах відбудеться найближчим часом.

У жовтні One UI 8 буде доступна на таких пристроях:

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Quantum 6;

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Quantum 5;

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+;

Galaxy A36;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Quantum 4;

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab Active 5;

Galaxy Jump 4;

Galaxy A35;

Galaxy Tab S10 Lite;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy XCover 7 Pro;

Galaxy A53;

Galaxy Buddy 4;

Galaxy A34;

Galaxy A25;

Galaxy Wide 8.

У листопаді фінальну One UI 8.0 отримають такі пристрої:

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Jump 3;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy A15;

Galaxy Buddy 3;

Galaxy A16;

Galaxy A24;

Galaxy A33;

Galaxy Wide 7;

Galaxy Jump 2;

Galaxy Tab Active 5 Pro;

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+;

Galaxy Tab A11.

Це графік для південнокорейського ринку, але для інших країн, найімовірніше, він теж актуальний, пише SamMobile.

Відео дня

Абсолютно точно прошивку One UI 8 не отримають смартфони Samsung, які в 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

Очікується, що One UI 8 стане проміжним оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7. А ось One UI 8.5 вже має стати більш масштабним оновленням.

Вас також можуть зацікавити новини: