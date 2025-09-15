Після довгих місяців тестування Samsung почала розсилку стабільної версії One UI 8 (Android 16) на пристроях Galaxy. Водночас був опублікований офіційний графік поширення прошивки для різних моделей смартфонів і планшетів.
У першу хвилю оновлюваних апаратів потрапили флагмани Galaxy S25. Поки One UI 8 почали розгортати тільки в Південній Кореї. Випуск в інших країнах відбудеться найближчим часом.
У жовтні One UI 8 буде доступна на таких пристроях:
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Quantum 6;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Quantum 5;
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10 FE;
- Galaxy Tab S10 FE+;
- Galaxy A36;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold Special Edition;
- Galaxy Quantum 4;
- Galaxy S22;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy Tab S9;
- Galaxy Tab S9+;
- Galaxy Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab Active 5;
- Galaxy Jump 4;
- Galaxy A35;
- Galaxy Tab S10 Lite;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy XCover 7 Pro;
- Galaxy A53;
- Galaxy Buddy 4;
- Galaxy A34;
- Galaxy A25;
- Galaxy Wide 8.
У листопаді фінальну One UI 8.0 отримають такі пристрої:
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Jump 3;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S8+;
- Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy A15;
- Galaxy Buddy 3;
- Galaxy A16;
- Galaxy A24;
- Galaxy A33;
- Galaxy Wide 7;
- Galaxy Jump 2;
- Galaxy Tab Active 5 Pro;
- Galaxy Tab A9;
- Galaxy Tab A9+;
- Galaxy Tab A11.
Це графік для південнокорейського ринку, але для інших країн, найімовірніше, він теж актуальний, пише SamMobile.
Абсолютно точно прошивку One UI 8 не отримають смартфони Samsung, які в 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.
Очікується, що One UI 8 стане проміжним оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7. А ось One UI 8.5 вже має стати більш масштабним оновленням.