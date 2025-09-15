Samsung почала розгортання прошивки OneUI 8 на базі Android 16 / фото SamMobile

Після довгих місяців тестування Samsung почала розсилку стабільної версії One UI 8 (Android 16) на пристроях Galaxy. Водночас був опублікований офіційний графік поширення прошивки для різних моделей смартфонів і планшетів.

У першу хвилю оновлюваних апаратів потрапили флагмани Galaxy S25. Поки One UI 8 почали розгортати тільки в Південній Кореї. Випуск в інших країнах відбудеться найближчим часом.

У жовтні One UI 8 буде доступна на таких пристроях:

  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy Quantum 6;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Quantum 5;
  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 FE;
  • Galaxy Tab S10 FE+;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold Special Edition;
  • Galaxy Quantum 4;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy Tab S9;
  • Galaxy Tab S9+;
  • Galaxy Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab Active 5;
  • Galaxy Jump 4;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy Tab S10 Lite;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy XCover 7 Pro;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy Buddy 4;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy Wide 8.

У листопаді фінальну One UI 8.0 отримають такі пристрої:

  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Jump 3;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S8+;
  • Galaxy Tab S8 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Flip 4; 
  • Galaxy A15;
  • Galaxy Buddy 3;
  • Galaxy A16;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy Wide 7;
  • Galaxy Jump 2;
  • Galaxy Tab Active 5 Pro;
  • Galaxy Tab A9;
  • Galaxy Tab A9+;
  • Galaxy Tab A11.

Це графік для південнокорейського ринку, але для інших країн, найімовірніше, він теж актуальний, пише SamMobile.

Відео дня

Абсолютно точно прошивку One UI 8 не отримають смартфони Samsung, які в 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

Очікується, що One UI 8 стане проміжним оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7. А ось One UI 8.5 вже має стати більш масштабним оновленням.

