На освіту в 2026 році заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж в поточному році.

Левова частка, 183,9 млрд грн, піде на оплату праці в системі освіти, що передбачає підвищення зарплат вчителів на 50%. Про це йдеться в проекті держбюджету на наступний рік, представленому Кабміном.

Підвищення відбудеться попередньо в два етапи: з першого січня – на 30%, і з першого вересня – ще на 20%.

Окрім того, планується вдвічі підвищити академічні стипендії для 163,8 тис. студентів. На це закладено 6,6 млрд грн.

На харчування школярів хочуть виділити 14,4 млрд грн. На них розширять реформу харчування для 4,4 млн учнів: з першого січня для 1–4 класів і 5–11 на прифронтових територіях. Вже з першого вересня наступного року нововведення зачепить всі 5–11 класи в Україні.

Додатково в школи направлять 2,1 млрд грн на придбання 14,1 млн підручників для 4-х і 9-х класів.

Ще 15 млрд грн в галузі освіти підуть на інвестиційні проекти, як то укриття, харчоблоки, шкільні автобуси, проекти Нової української школи.

Проект Держбюджету-2026 і оплата праці вчителів

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Кабмін ухвалив проект державного бюджету України на наступний рік і направив його на розгляд парламенту. Загальний кошторис складає: видатки – 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень в порівнянні з діючим бюджетом-2025), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (+ 446,8 млрд грн).

В Міносвіти ще на початку літа розглядали можливість підвищення зарплат вчителям у наступному році. За попередніми підрахунками, аби забезпечити середню заробітну плату для вчителя на рівні 24 тисяч грн. потрібно було відшукати додатково близько 200 млрд грн.

