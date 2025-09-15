Зазначається, що через санкції обсяг торгівлі значно знизився, але не припинився.

На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну США і Європейський союз, як і раніше, імпортують російські енергоносії та сировинні товари. Загальний обсяг торгівлі оцінюють у мільярди євро.

Агентство Reutes пише, що після введення санкцій Євросоюзу експорт у Росію впав на 61%, а імпорт із РФ - на 89% із першого кварталу 2022 року до другого кварталу 2025 року.

У другому кварталі цього року експорт Євросоюзу в РФ збільшився, а імпорт скоротився, внаслідок чого зафіксовано профіцит у розмірі 0,8 млрд євро. Блок закуповує у Москви нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо і сталь.

Нафта

Чотири роки тому Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до ЄС, але заборона на морський імпорт російської сирої нафти скоротила її частку з 28,74% у 2021 році до 2,01% у 2025 році. А ось частка імпорту нафти з Росії скоротилася з 29% у першому кварталі 2021 року до всього 2% у другому кварталі 2025 року.

Газ

Частка Росії в імпорті природного газу в ЄС скоротилася до 12% у другому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021 року. У цей період частка Норвегії різко зросла на 10%, але Алжир зі зростанням у 2% став найбільшим партнером ЄС - на нього тепер припадає 27% імпорту природного газу в блок.

Водночас російський газ, як і раніше, надходить до деяких країн ЄС, таких як Угорщина і Болгарія, газопроводом "Турецький потік".

Водночас вартість імпорту скрапленого природного газу з РФ до Євросоюзу зросла в період із першого кварталу 2021 року до другого кварталу 2022 року через стрибок цін. Однак частка Росії в імпорті СПГ в ЄС скоротилася до 14% у другому кварталі 2025 року з 22% у першому кварталі 2021 року. У другому кварталі цього року найбільшим постачальником скрапленого газу в Європу стали США, чия частка сягнула 54 %.

Чорна металургія та добрива

Частка Росії в імпорті чорної металургії в країни, що не входять до європейського блоку, скоротилася до 6% у другому кварталі 2025 року з 18% чотири роки тому.

Також станом на другий квартал 2025 року РФ залишалася найбільшим експортером добрив у 27 країн ЄС, а її частка на цьому ринку за останні чотири роки зросла з 28% до 34%.

Імпорт США з Росії

Імпорт США з Росії скоротився до 2,50 млрд доларів у першому півріччі 2025 року з 14,14 млрд доларів чотири роки тому. З січня 2022 року США імпортували російських товарів на суму 24,51 млрд доларів.

Так, минулого року Штати імпортували російських добрив на суму близько 1,27 млрд доларів, що трохи більше, ніж у 2021 році (1,14 млрд доларів).

Водночас 2024 року США імпортували з РФ збагачений уран і плутоній на суму близько 624 млн доларів, що менше, ніж 2021 року (646 млн доларів). Цього ж року Москва експортувала до США паладій на суму близько 878 млн доларів, що нижче за показник 2021 року (1,59 млрд доларів).

Покарання за торгівлю з Росією

Президент США Дональд Трамп запровадив вищі мита щодо Індії після того, як Делі відмовився припинити закупівлі російської нафти, ігноруючи його спроби покласти край війні Москви в Україні. Тоді влада Індії нагадала американському лідеру про торгівлю Вашингтона з Москвою.

Також з США лунали погрози застосувати каральні заходи на адресу Китая через закупівлю російських енергоресурсів.

Пізніше газета Financial Times повідомила, що Трамп тисне на Європейський союз з метою введення 100%-вих мит на імпорт з Індії та Китаю.

15 вересня стало відомо, що президент США звинуватив Європу в недостатньо жорстких санкціях проти Росії.

