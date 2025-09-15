Замість того, щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, Трамп висунув низку жорстких умов європейським партнерам.

Питання антиросійських санкцій і без того було делікатною темою для США, а тепер, через вимоги американського президента, воно загрожує Європі загостренням відносин із Китаєм, який є партрером РФ.

Як пише Le Monde, Трамп намагається налагодити стосунки з Москвою і не поспішає запроваджувати санкції, незважаючи на вимоги європейських союзників, які вбачають у цьому спосіб змусити РФ припинити війну проти України.

Він заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, щойно всі країни НАТО ухвалять таке саме рішення, і коли всі країни НАТО припинять закупівлі нафти у РФ. Він також закликав запровадити "митні збори в розмірі від 50% до 100% для Китаю".

У Європі ці вимоги не знаходять підтримки. Євросюз не може погодитися з умовами, висунутими орендарем Білого дому, що стосуються підвищення митних зборів на китайський імпорт.

"Це не означає, що ми не повинні вживати заходів, але поки що жодних непомірних митних зборів", - запевнив європейський дипломат.

"Я не бачу, щоб європейці об'єдналися з Трампом проти Китаю. Європейцям дуже складно довіряти Вашингтону у відносинах із Пекіном. Було б жахливо, якби наша політика щодо Китаю залежала від США", - прокоментувала Стефані Бальм, директор Центру міжнародних досліджень Інституту політичних досліджень.

Видання зазначило, що Євросоюз побоюється розплачуватися за торговельну війну між Вашингтоном і Пекіном, перетворюючись на звалище для китайських товарів.

Він також не має наміру позбавляти себе китайського ринку в ім'я санкцій проти РФ, вважаючи за краще націлюватися на компанії, які їх обходять.

"Мета Європи - запровадити жорсткі санкції проти російської економіки, спрямовані на пряму або непряму торгівлю з Москвою, але не на подальше ослаблення нашої економіки", - сказав європейський чиновник.

За словами європейського джерела, своїми вимогами американський президент намагається зіштовхнути Євросоюз з його "протиріччями": "Це спосіб показати, що Сполучені Штати готові, тоді як ЄС блокуватиме. Це дуже розумно з їхнього боку. Пов'язувати їхні тарифи проти Китаю з нашими - це рівносильно тому, щоб гарантувати бездіяльність з їхнього боку".

Ця позиція може бути застосована і до Індії, яка зараз веде переговори з Євросоюзом про угоду про вільну торгівлю, що розглядається як відповідь на підвищення мит США на європейську продукцію. Європейський чиновник зазначив, що Євросоюз не запроваджуватиме мита проти Індії, оскільки це суперечить європейським інтересам.

Трамп і санкції

Сьогодні стало відомо, що Трамп не вводитиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводяться санкції проти РФ. Він заявив, що Україна розраховує на сильні рішення США.

