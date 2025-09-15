Росія здійснює комплексні атаки, коли під удар потрапляють енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали.

Російська Федерація розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру. Зокрема ворожі "Шахеди" масовано атакують ключові вузлові станції "Укрзалізниці".

"Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що Росія здійснює комплексні атаки, коли під удар потрапляють енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – зазначив Перцовський.

Він також наголосив, що коли ключові вузлові станції під атакою, "Укрзалізниці" доводиться змінювати графіки курсування потягів.

Пошкодження залізничної інфраструктури

7 вересня "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар вночі. Компанія тоді попереджала про зміну маршруту низки поїздів.

3 вересня внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинило затримки цих рейсів до 7 годин.

