Новинка отримала екран діагоналлю 6,3 дюйма, великий акумулятор і квартет камер на 50 Мп кожна.

Meizu після довгої перерви анонсувала свій новий флагман – Meizu 22. Новинка отримала екран з білою рамкою завтовшки всього 1,2 мм, що рідко зустрічається в галузі. Як зазначають у компанії, такі параметри будуть найзручнішими для користувачів.

Процесор у нього не зовсім флагманський, зате є квартет камер на 50 Мп кожна. Також телефон вийшов досить компактним завдяки поєднанню рекордно вузьких рамок і LTPO-дисплея на 6,3 дюйма.

Характеристики Meizu 22

Екран: 6,3 дюйма, LTPO-OLED, роздільна здатність 2670×1200 пікселів, 1-120 Гц, базова яскравість 1880 ніт, максимальна яскравість 6000 ніт, ШІМ 2160 Гц;

Процесор: 8-ядерний Snapdragon 8s Gen 4;

Пам'ять: ОЗП 12/16 ГБ LPDDR5X + ПЗП 256/512/1024 ГБ UFS 4.0

Акумулятор: 5510 мАг, швидка зарядка до 80 Вт, бездротова зарядка до 66 Вт;

Камери: 50 Мп, 1/1.3, f/1.68, OIS (основна, Omnivision OV50H), 50 Мп, 1/2.88, f/2.0 (ширококутна, Omnivision OV50D), 50 Мп, 1/1.95, f/2,48, OIS, зум 3× (телеоб'єктив, Sony IMX882). Для селфі він також оснащений 50-мегапіксельною фронтальною камерою.

Крім того, смартфон отримав ультразвуковий сканер відбитків пальців, захист від пилу і води IP68, стереодинаміки, а також щедрий за нинішніми мірками комплект: зарядний блок з проводом і чохол.

Meizu 22 надійде в продаж за ціною 2999 юанів, $420 (~17 000 грн) за базову версію 12+256 ГБ.

Раніше фахівці вибрали найкращі смартфони 2025 року в категорії "топ за свої гроші". Усі пристрої розділили на п'ять цінових категорій: від найдешевших до флагманських.

Тим часом у Xiaomi на кінець вересня запланована презентація нових флагманів. Компанія вирішила пропустити 16-ту серію та одразу перейти до Xiaomi 17, щоб конкурувати з новими айфонами.

