В селищі Ямпіль що на південному сході від Лимана, російські окупанти, одягнувши цивільний одяг, щоб замаскуватися, обстрілюють позиції українських військових.
Про це повідомив проєкт DeepState. "Чергове порушення норм міжнародного права з боку росіян, які в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата", - йдеться у повідомленні.
Аналітики проєкту зауважили, що росіянам вдалося проникнути в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання.
"Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах. У роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а росіяни, користуючись цим ховаються в самих будинках", - повідомив проєкт.
Там додали, що фіксація противника в районі Ямполя була неодноразовою, він знайшов місце, щоб пробиратися до селища. У зв'язку з цим, як зазначили аналітики, варто очікувати збільшення активності в напрямку цього населеного пункту.
"Окупанти націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - повідомили аналітики.
Ситуація на Лиманському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку лишається однією з найскладніших на фронті, сказав майор, начальник безпілотних систем Третього армійського корпусу Юрій Філатов.
Він зазначав, що росіяни продовжують активно перекидати війська на цей напрямок для поповнення підрозділів.