Аналітики прогнозують, що варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту.

В селищі Ямпіль що на південному сході від Лимана, російські окупанти, одягнувши цивільний одяг, щоб замаскуватися, обстрілюють позиції українських військових.

Про це повідомив проєкт DeepState. "Чергове порушення норм міжнародного права з боку росіян, які в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зауважили, що росіянам вдалося проникнути в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання.

Відео дня

"Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах. У роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а росіяни, користуючись цим ховаються в самих будинках", - повідомив проєкт.

Там додали, що фіксація противника в районі Ямполя була неодноразовою, він знайшов місце, щоб пробиратися до селища. У зв'язку з цим, як зазначили аналітики, варто очікувати збільшення активності в напрямку цього населеного пункту.

"Окупанти націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - повідомили аналітики.

Ситуація на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку лишається однією з найскладніших на фронті, сказав майор, начальник безпілотних систем Третього армійського корпусу Юрій Філатов.

Він зазначав, що росіяни продовжують активно перекидати війська на цей напрямок для поповнення підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: