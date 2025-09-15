Цьогоріч країна отримала більше грошей, але цього все одно недостатньо.

Україна повинна готуватися до продовження війни, і для забезпечення своїх потреб повинна відшукати додатково 16 млрд євро. Про це на конференції YES-2025, організованій Фондом Віктора Пінчука, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На запитання модератора панельної дискусії, що б він побажав, якби мав в руках чарівну паличку, Марченко чесно і раціонально відповів: більше грошей.

"Легко відповідати: гроші. Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Тому що війна триває. Ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни", – попереджає Марченко.

Міністр фінансів зазначив, що Україні потрібно приблизно 16 млрд євро. Він висловив сподівання, що знайти потрібне фінансування допоможуть західні партнери.

Потреби України в додатковому фінансуванні: важливе

Як зазначила раніше голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, на наступний рік Україні знадобиться виділити на оборону щонайменше 120 мільярдів доларів.

Вже зараз з бюджету щодня йде на фінансування потреб ЗСУ та сімей військовослужбовців 172 млн доларів. В минулому році цей показник становив 140 млн доларів.

В той же час за оцінками Міжнародного валютного фонду, потреби України у додатковому фінансуванні до 2027 року можуть становити 47,5 - 57,5 мільярдів доларів. Уряд запевняє, що ця цифра є на 10-20 мільярдів доларів нижчою.

Сторони повинні подолати розбіжності перед тим, як МВФ ухвалить рішення про надання нового кредиту Україні. Гроші за діючою кредитною програмою майже вичерпані.

