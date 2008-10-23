Тимошенко планує дві наради щодо ринку ліків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує 29 жовтня провести чергову нараду з питань цінової політики на фармацевтичному ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила вчора на нараді в Кабінеті міністрів з питань цінової політики на фармацевтичному ринку України.

«Наступної середи на нашій зустрічі я хочу почути від учасників ринку, як виконуються постанова і розпорядження Кабінету міністрів. Пройдемо за пунктами – що виконано, що не виконано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, прем`єр-міністр уточнила, що йтиметься про виконання домовленості про кредитування і конвертацію валюти для учасників фармацевтичного ринку, що здійснюють закупівлю лікарських засобів. Крім того, прем`єр-міністр доручила Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров`я, Державній податковій адміністрації врегулювати проблему компенсації національним фармацевтичним виробникам податку на додану вартість і акцизів. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що заборгованість перед вітчизняними виробниками ліків з відшкодування ПДВ на сьогодні становить 10 млн. грн.

Крім того, прем`єр-міністр також повідомила, що у понеділок, 27 жовтня, вона має намір провести нараду з питань контролю за якістю лікарських препаратів.