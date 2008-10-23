Кабмін пропонує збільшити доходи бюджету-2008 на 10 мільярдів

Кабінет міністрів України пропонує збільшити доходи держбюджету на 2008 рік на 10 млрд. грн. - до 234,6 млрд. грн.

Про це йдеться в зареєстрованому 22 жовтня у Верховній Раді законопроекті про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Згідно з документом, пропонується збільшити доходи загального фонду держбюджету майже на 7 млрд. грн. – до 184,3 млрд. грн. і доходи спеціального фонду – майже на 3 млрд. грн. - до 50,349 млрд. грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити майже на 9 млрд. грн. – до 248,6 млрд. грн.

У законопроекті також передбачені в 2008 році обсяги повернення кредитів до держбюджету на рівні 1,568 млрд. грн., обсяги надання кредитів – на суму 6,427 млрд. грн.

Збільшення доходної частини пропонується здійснити за рахунок збільшення податкових надходжень, зокрема, сплаченого ПДВ із ввезених на територію України товарів – на 8,3 млрд. грн. – до 103 млрд. грн.

Кабмін не змінює дефіцит держбюджету й пропонує залишити його на рівні 18,8 млрд. грн. При цьому в законопроекті містяться пропозиції щодо зміни структури фінансування дефіциту. Так, пропонується знизити план надходжень від приватизації в 2008 році на 5,7 млрд. грн. – до 3,2 млрд. грн. Ці кошти пропонується перекрити за рахунок статті «Фінансування по активних операціях». Як пояснили в Міністерстві фінансів України, частину дефіциту держбюджету планується профінансувати за рахунок перехідних залишків бюджету минулих років, які становлять 5,7 млрд. грн.