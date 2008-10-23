Янукович з Азаровим запропонували ВР свій план подолання кризи

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про стабілізацію фінансово-економічної ситуації в Україні (№3309-1), внесений народними депутатами від Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Миколою АЗАРОВИМ.

Документом, текст якого розміщено на сайті ВР, пропонується створити стабілізаційний фонд на загальну суму не більше 40 млрд. грн.

Джерелами формування фонду передбачені надходження коштів за рахунок перевиконання дохідної частини державного бюджету, частини коштів Єдиного казначейського рахунку, надходження від приватизації, нерозподілених залишків резервного фонду, частини коштів перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України, затвердженими на поточний бюджетний рік та інших джерел.

Пропонується надати право Міністерству фінансів України на розміщення коштів стабілізаційного фонду у формі депозитів в державних банках ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" строком на один рік за ставкою, що перевищує на 1 відсотковий пункт ставку однорічного LIBOR, встановлену на дату розміщення депозиту, з можливістю продовження терміну розміщення.

Розміщені кошти можуть бути використані ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" виключно для: надання кредитів (позик) для погашення і (або) обслуговування кредитів (позик) одержаних вітчизняними банківськими установами та суб’єктами господарювання у іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року; фінансування (співфінансування) інфраструктурних та інвестиційних проектів загальнодержавного значення на поворотній основі на термін до 10 років; здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення; надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечного кредитування. Умовою такого кредитування є співфінансування з боку банків та забудовників.

Загальна сума вказаних кредитів (позик), не повинна перевищувати суму, еквівалентну 40 млрд. грн., а мінімальна процентна ставка повинна перевищувати ставку LIBOR строком на один рік, встановлену на дату надання кредиту, не менше ніж на 5 процентних пунктів.

Кредити (позики) можуть бути надані повністю або частково шляхом придбання ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" облігацій, що випускаються зазначеними установами, які одержують відповідні кредити (позики), та (або) у формі передачі частини їх акцій або інших ліквідних активів за ринковою ціною на дату укладення відповідних угод.

Одержувачі кредиту (позики) до моменту погашення відповідного кредиту (позики) зобов’язані погоджувати, відповідно, з ВАТ "Ощадбанк" чи ВАТ "Укрексімбанк" отримання кредитів (позик) від третіх осіб та інші умови договорів про отримання таких кредитів (позик).

Порядок формування стабілізаційного фонду та його використання встановлюється Кабінетом міністрів за погодженням з Нацбанком.

Також документом вносяться зміни у Закон "Про Національний банк України", згідно з якими НБУ за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до держбюджету наступного за звітним року 75% позитивної різниці, а 25% перераховує на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок держбюджету наступного за звітним року.

Також пропонується внести зміни до Закону "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" якими гарантувати кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із учасників (тимчасових учасників) фонду.

Також, згідно із законопроектом, Кабінет міністрів до 29 жовтня цього року має розробити та представити на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік», який повинен бути розрахований на бездефіцитній основі, передбачивши обмеження на державні запозичення на міжнародному ринку капіталу, у зв’язку із несприятливими умовами запозичень та оптимізацію видатків державного бюджету.