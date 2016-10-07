У Харкові за підозрою в організації каналу збуту наркотиків затримали росіянина

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, громадянина Росії, який проживає в одному з сіл на території Харківської області, затримали згідно зі ст. 208 КПК цього тижня.

Читайте такожУ Харкові затримали організатора та пособників виробництва смертельного алкоголю

За даними СБУ, чоловік замовляв психотропні речовини через Інтернет в одній з європейських країн та отримував товар через міжнародну поштову службу. Зловмисник обладнав у своїй оселі підпільну лабораторію, де із контрабандних речовин виготовляв психоактивні "мікси" та суміші. Товар він реалізовував невеликими партіями у Харкові та сусідніх областях.

Наркоділок уникав особистих контактів із замовниками. Збут психотропів відбувався через Інтернет та схованки на території обласного центру. Гроші від клієнтів перераховувалися на банківську картку.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка в Харкові під час отримання поштового відправлення в якому було понад 60 грамів амфетаміну та 12 таблеток "Екстазі". Вартість вилученого товару на "чорному ринку" становить понад 250 тис. грн.

Під час обшуку за місцем проживання наркодилера оперативники спецслужби виявили залишки психотропних речовин, хімічні сполуки, скляні колби та обладнання для фасування товару.

Зі слів затриманого, найближчим часом в Україну надійдуть ще три відправлення з такою ж кількістю наркотичних речовин, які він замовив раніше.

Організатору каналу контрабанди оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.