Біля лінії розмежування на Донеччині викрили казино, де невдачливі алкоголіки ставали бойовиками (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, Зловмисники запрошували до казино, замаскованого під інтернет-студію, алкоголіків та наркозалежних. Після того як ті програвали великі суми грошей, ошуканим жертвам пропонували відпрацювати борг – взяти участь у бойових діях проти українських підрозділів на боці терористів.

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У разі відмови вербувальники погрожували боржникам розправою, а тих хто приставав на пропозицію – у нічний час переправляли на човнах до тимчасово окупованої Горлівки.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з притягнення до відповідальності вербувальників – організаторів грального бізнесу.