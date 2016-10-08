Чергове засідання суду над двома фігурантами у "справі 26 лютого" призначено на 17 жовтня

Як передає Крим. Реалії, фігурантами кримінальної справи є Алі Асанов і Мустафа Дегерменджи.

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«Наступне засідання Дегерменджи і Асанова призначено на 17 жовтня на 15:00», – йдеться в повідомленні об'єднання «Кримська солідарність» у Фейсбуці з посиланням на сестру одного з обвинувачених Мавіле Дегерменджи.

Сімферопольський суд 7 жовтня продовжив термін тримання під вартою до 7 січня 2017 року фігурантам у справі «26 лютого» Асанову і Дегерменджи.

Російський суд Криму розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, і окремо - по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджи.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року, після цього йому неодноразово продовжували арешт, останнього разу до 8 січня 2017 року.