У «злетах» курсу долара НБУ звинувачує населення: а не треба панікувати!

У Національному банку України вважають, що зростання курсу долара по відношенню до гривні в обмінних пунктах спровоковане лише панікою серед населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Ніякої девальвації немає, все відбувається (зростання курсу - УНІАН) за рахунок паніки», - наголосив він.

А.ШАПОВАЛОВ також повідомив, що у понеділок ситуацію на валютному ринку України планується обговорити на засіданні Ради Нацбанку.

Він задзначив, що інтервенція НБУ на міжбанківський ринок з початку жовтня становила 2,777 млрд. дол.

Сьогодні курс долара в деяких обмінниках Києва становив: купівля – 5,90, продаж - 6,05 грн. за 1 дол.