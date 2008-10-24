У «злетах» курсу долара НБУ звинувачує населення: а не треба панікувати!
15:01, 24 жовтня 2008Суспільство
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«Ніякої девальвації немає...»
|Анатолій ШАПОВАЛОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.
«Ніякої девальвації немає, все відбувається (зростання курсу - УНІАН) за рахунок паніки», - наголосив він.
А.ШАПОВАЛОВ також повідомив, що у понеділок ситуацію на валютному ринку України планується обговорити на засіданні Ради Нацбанку.
Він задзначив, що інтервенція НБУ на міжбанківський ринок з початку жовтня становила 2,777 млрд. дол.
Сьогодні курс долара в деяких обмінниках Києва становив: купівля – 5,90, продаж - 6,05 грн. за 1 дол.
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