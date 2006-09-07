Хто знищив історичний центр Львова?

Львівські депутати сьогодні на засіданні сесії ухвалили рішення про створення спеціальної депутатської комісії для вивчення обставин і наслідків псевдореставрації історичної частини Львова та використання коштів, виділених на святкування 750-річчя міста.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу комісії увійшли керівники всіх фракцій міської ради, а також керівник депутатської комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Віктор МОСКАЛЮК.

Комісія має проаналізувати оприлюднену сьогодні у сесійній залі міської ради заяву журналістів Львівщини та прозвітувати перед депутатським корпусом.

Як повідомлялося, сьогодні понад 70 львівських журналістів прийшли на сесію Львівської міської ради, щоб оприлюднити своє звернення з приводу нищення історичного центру міста, здійсненого під час підготовки до святкування 750-річчя Львова. Вони звернулися до депутатів з вимогою негайно припинити подальше руйнування Львова, створити спеціальну депутатську комісію для вивчення обставин і наслідків псевдореставрації та назвати винуватців вандалізму на площі Ринок.