Шпигунські пристрасті: хто просто зараз слідкує за кожним вашим кроком

03:11, 11 жовтня 2016
Суспільство
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Кібершпигунство та промислова розвідка - ось тренди усіх спецслужб світу. 

Шпигунські пристрасті: хто просто зараз слідкує за кожним вашим кроком /

Поки Росія викрадає українців та звинувачує у шпигунстві - федерація сама веде агресивну кіберрозвідку тисячами засилає шпигунів та віруси.

Фахівці кажуть: українська влада геть незахищена. Подробиці про кібершпигунство дивіться у сюжеті програми “Гроші”.

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