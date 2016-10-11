Шпигунські пристрасті: хто просто зараз слідкує за кожним вашим кроком
03:11, 11 жовтня 2016Суспільство
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Кібершпигунство та промислова розвідка - ось тренди усіх спецслужб світу.
Шпигунські пристрасті: хто просто зараз слідкує за кожним вашим кроком / скріншот
Поки Росія викрадає українців та звинувачує у шпигунстві - федерація сама веде агресивну кіберрозвідку тисячами засилає шпигунів та віруси.
Фахівці кажуть: українська влада геть незахищена. Подробиці про кібершпигунство дивіться у сюжеті програми “Гроші”.
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