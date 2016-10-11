В Черкасах дали 9 років терористу "ДНР", що змусив припинити мовлення українських каналів у Бахмуті

Як повідомляє прокуратура Черкаської області, за даними Служби безпеки України, яка здійснювала досудове розслідування, встановлено, що чоловік перебував у складі бойовиків «ДНР».

Використовуючи вогнепальну зброю, він у супроводі двох озброєних осіб змусив працівників Артемівської радіотелевізійної станції припинити мовлення каналів українського телебачення та переналагодити їх на канали Російської Федерації. В результаті таких дій жителі Артемівська та прилеглих районів були позбавлені можливості перегляду українських програм і доступу до правдивої інформації, що становило загрозу інформаційній безпеці України.

Крім цього, зловмисник збирав інформацію про місця знаходження і пересування техніки та особового складу Збройних сил України і передавав її представникам «ДНР».

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Співробітники СБУ в 2014 році затримали бойовика за місцем тимчасового проживання у Корсуні-Шевченківському Черкаської області.

Його дії були кваліфіковані за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Прокуратурою Черкаської області в повному обсязі було підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом участі чоловіка у терористичній організації.

Судовий розгляд кримінального провадження тривав більше року в зв’язку із значним обсягом досліджуваних матеріалів справи, допитом всіх учасників провадження.

В підсумку Придніпровський районний суд Черкас погодився з доводами прокурора та засудив зловмисника до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. 11 жовтня вирок суду вступив у законну силу.