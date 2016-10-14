Митрополит Антоній розповів про традиції Покрова і привітав українських воїнів

Молитва до Богородиці у день Покрова дасть той захист, який необхідний кожній людині. Про це у день свята Покрова Пресвятої Богородиці та день захисника України, що відзначаються 14 жовтня, сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, нагадуючи історію свята, владика Антоній зазначив, що у день Покрова захисники Батьківщини мають направити свої думки до Заступниці всього світу.

"У кожного воїна є рідна земна мати, якій він телефонує. Але, можливо, "телефонний дзвіночок" до Божої Матері, кожен солдат може зробити зі свого окопу. Якщо сердечно направити свої думки до Богородиці, Вона обов’язково почує і дасть ту силу, яка необхідна кожному. На війні, коли людина тримає у руках зброю і від неї залежить життя інших - дуже важко. Якщо кожен з нас буде молитися і просити допомоги Божої, Господь дасть умиротворення. Адже війна закінчиться, і кожен воїн має повернутися людиною, яка зможе в майбутньому присвятити своє життя мирному суспільству. Бажаю, щоб воїни, мирне населення і всі ті, хто страждає від цих подій, відчули Покров Божої Матері", - сказав керуючий справами УПЦ.

За словами владики Антонія, свято Покрова прийшло до нас після Хрещення Київської Русі.

"Історія свята починається в 910 році. Коли імператором був Лев Мудрий, а патріархом - Макарій, Візантія вела війну з сарацинами. Ситуація була складна, усі чекали поразки і народ особливо молився, щоб Господь помилував Константинополь і Візантійську імперію. Була неділя, всенощне бдіння, всі молились, і Андрій Христа ради юродивий, та його учень Єпіфаній побачили Божу Матір в сіянні, а з Нею - Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова. Богородиця підійшла до вівтаря і стала молити Свого Сина, щоб Він змилостивився і не допустив поразки Константинополя. Богородиця зняла з Себе головний Покров, який тоді називався омофор, і ним покрила православних людей. З цього моменту всі зрозуміли, що поразки не буде. І дійсно, сарацини відійшли від міста", - розповів митрополит Антоній.

Владика додав, що свято Покрова для українців має особливе історичне значення.

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"Покров Божої Матері - головне свято запорізьких козаків. Головна церква Січі була присвячена саме Покрову Богородиці. Перед походами запорізькі козаки звершували Божественну літургію і молили про допомогу Діву Марію. Один із святих отців сказав, що людина стає християнином тільки тоді, коли починає зі сльозами молитися Божій Матері. Коли відчуваєте, що у житті немає іншої допомоги, а серце болить за ближнього, за суспільство, треба звертатись за допомогою до Божої Матері. Я бажаю, щоб кожен із нас відчував любов Божої Матері і Її захист, адже незважаючи на всі складності життя, в нас є до кого звернутися. Божа Матір є Матір’ю кожного з нас і всього людства", - зазначив митрополит Антоній.

Також владика розповів про те, як за традицією православні християни відзначають свято Покрова Божої Матері.

"Цей день має бути присвячений добрим справам і своєму духовному вдосконаленню. Кожен святковий день починається з літургії. Якщо є можливість, то обов’язково сповідатись, причаститись, а другу половину дня присвятити добрим справам. Бог відкривається людині через людину. Нехай у цей день кожен з нас зробить якусь добру справу, яка йому до снаги. Іноді нам здається, що у нас немає можливості зробити щось добре, та велике. Зробіть маленьку справу: відвідайте тих людей, яких давно не бачили, та які потребують вашого захисту; зробіть дзвінок своїй матері", - побажав митрополит Антоній.