Голова Тернопільської ОДА просить Кабмін виділити 37 мільйонів субвенції на фінансування профтехосвіти

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться у його письмовому зверненні до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Професійно-технічна освіта в Україні потребує реформування. При цьому потрібно вирішувати питання щодо забезпечення фінансування на зарплати, стипендії та на утримання закладів цього профілю. Так, більшість ресурсів разом з повноваженнями передано на органи місцевого самоврядування. В Тернополі забезпечити заклади профтехосвіти коштами легше, оскільки вони дофінансовуються за рахунок громади обласного центру. Однак у районах ситуаціє є гострішою», – йдеться в зверненні.

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Попередньо учора 13 жовтня під стінами адмінбудинку Тернопільської обласної ради викладачі, студенти та представники профспілок закладів профтехосвіти Тернопільщини провели попереджувальний мітинг з вимогою погасити заборгованість та повернути 20% професійну надбавку.

Як повідомляв УНІАН, з 2016 року в рамках бюджетної децентралізації утримання ПТУ було вирішено перекласти на місцеві бюджети.

Для Тернопільщини утримання закладів профтехосвіти обходиться у 190 млн. грн на рік.