Суд зобов’язав Мукачівську міську раду фінансувати ПТУ

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації, 21 квітня Мукачівський міськрайонний суд розглянув по суті позов облдержадміністрації до Мукачівської міськради щодо фінансування трьох професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).

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За інформацією прес-служби, позивача представляв голова ОДА Геннадій Москаль, за клопотанням якого до справи були долучені керівники департаменту фінансів, департаменту освіти і науки ОДА, директори трьох мукачівських ПТНЗ, а також представники ПАТ «Закарпаттяобленерго» та ПАТ «Закарпатгаз», яким профтехучилища заборгували понад 1,2 млн грн за спожиті енергоносії.

У Закарпатській ОДА також додали, що представник міськради на судове засідання не з’явився без поважних причин, тому розгляд справи було вирішено проводити без нього.

Прес-служба повідомляє, що Москаль роз’яснив суду, що ситуація із заборгованістю мукачівським ПТНЗ знову починає ускладнюватися, оскільки дотація Кабміну, за допомогою якої за перший квартал вдалося частково виплатити учням стипендію, а персоналу зарплату, закінчується. Натомість а міська влада й надалі відмовляється виконувати закон і почати фінансувати училища.

«Кошти в Мукачівському міському бюджеті є, однак міськрада вперто не бажає виділити їх на дітей, як це зробили інші обласні міста Закарпаття. Більше того – міські чиновники починають ділити дітей на мукачівців і немукачівців і говорити про те, що, можливо, дадуть гроші тільки на «своїх» учнів і персонал. Чим грубо порушують Конституцію України, яка гарантує рівність прав незалежно від місця проживання», – прокоментував Москаль.

У прес-службі також додали, що голова Закарпатської ОДА закликав суд застосувати при розгляді справи статті Конституції України як норми прямої дії і зобов’язати міськраду фінансувати профтехучилища. Позицію Москаля підтримали директори всіх ПТНЗ.

«Суд виніс ухвалу – позов Закарпатської ОДА до Мукачівської міськради задовольнити в повному обсязі. Визнати рішення міськради про бюджет на 2016 рік незаконним і зобов’язати її прийняти новий бюджет міста, який відповідатиме чинному законодавству України й враховуватиме кошти на фінансування профтехучилищ».

В ОДА нагадали, що з 16-ти ПТНЗ, які функціонують на території Закарпаття, проблеми з фінансуванням є тільки в трьох мукачівських.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого та 17 березня в Мукачеві проходили акції протесту студентів та викладачів трьох міських ПТНЗ з вимогою вирішити питання фінансування профтехучилищ з міського бюджету. Міська влада Мукачева заявила, що для фінансування профтехосвіти міста потрібно близько 40 млн грн, що становить чверть дохідної частини бюджету міста.

23 березня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив звернення до ВР України з проханням розглянути питання про дострокове припинення повноважень Мукачівської міськради, яка грубо порушуючи закон про держбюджет-2016, відмовляється фінансувати три ПТНЗ.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про бюджет на 2016 рік» повноваження щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів з 1 січня перекладено на місцеві бюджети, і в держбюджеті субвенція на ці витрати не передбачається.

Ряд міських рад прийняли звернення до керівництва держави з проханнями повернути фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету або ж передати органам влади обласного рівня. Основний аргумент, що більшість закладів профтехосвіти готують робітників не лише для міста, де вони розташовані, а також для потреб усієї області та інших регіонів.